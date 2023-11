Montesilvano, il Premio Nassiriya al Dirigente Superiore Medico della Polizia Antonio Grande

Celebrata la XV edizione del Premio Nassiriya a Montesilvano.

Per questa edizione, l'Amministrazione comunale di Montesilvano ha conferito il Premio Nassiriya al Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato Antonio Grande per essersi distinto come medico legale in numerose indagini per crimini perpetrati contro categorie deboli e in caso di rilievo, in operazioni di "master disaster" e nel comando di missioni della Polizia Scientifica negli Stati Uniti.

Nel corso della cerimonia diversi riconoscimenti premiali sono stati conferiti al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile della Questura, per importanti attività di polizia portate a compimento nel territorio.