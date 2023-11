Buona conferma in alta quota per la Folgore Delfino Curi Pescara

Ottima conferma in alta quota per la Folgore Delfino Curi Pescara che ottiene un risultato positivo, il pareggio a reti bianche, contro il forte Giulianova, secondo della classe in Eccellenza abruzzese.

La partita. La corazzata Giulianova, con il neo allenatore Alessandro Lucarelli in panchina, in dieci, riesce a respingere le offensive della Folgore Delfino Curi Pescara di Guglielmo Bonati e il big match di Eccellenza termina in parità.

Dopo un’iniziale fase di studio, con la partita nelle prime fasi comunque frizzante nonostante l’assenza di grandi azioni da rete, la prima grande occasione del match porta la firma ospite. Al 21esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla giunge al limite dell’area e Di Giuseppe spara un bolide diretto in porta quasi a botta sicura; Giannini, con uno splendido colpo di reni, vola alla sua sinistra e con un intervento prodigioso devia la sfera, indirizzata verso l’incrocio, in calcio d’angolo.

La partita continua a essere piacevole ma prosegue fino al termine della prima frazione senza ulteriori grossi sussulti. Da segnalare, nel corso del primo tempo, due sostituzioni, una per parte, per infortunio (Cognigni per gli ospiti e capitan Graziano per i biancazzurri, sostituiti rispettivamente da Mastrilli e Corsini).

La ripresa si apre con la Folgore Delfino Curi più intraprendente in campo. Gli ospiti, dopo otto giri di lancette restano in 10: Di Nisio in percussione centrale viene steso da Scognamiglio, già ammonito. Il difensore ospite becca così il secondo giallo e raggiunge gli spogliatoi in anticipo.

La superiorità numerica fa guadagnare qualche metro in campo ai padroni di casa ma gli ospiti, da corazzata del girone, quale sono, tengono botta e riescono a respingere i tentativi di offensiva dei ragazzi di mister Bonati.

Il punteggio pertanto non si schioda da quello iniziale, e al triplice fischio le due squadre in campo muovono entrambe le rispettive classifiche. Dimostrando di valere i piani alti dell’Eccellenza di quest’anno.

Folgore Delfino Curi Pescara-Giulianova 0-0

Folgore Delfino Curi Pescara: Giannini, Paolilli, Graziano (47’ pt Corsini – 48’ st Shity), Giuliodori, Bocchio, Gobbo (42’ st Lupo), Rossi (19’ st Martella), Scotti, Di Nisio, Olivi, Oddi (41’ st Panzera). A disp. Costanzo, Antonucci, Sabatini, Andreassi. All. Bonati

Giulianova: Boccanera, Tempestilli, Maffione (18’ st Giglio), Di Paolo Fed., Scognamiglio, Zanon, Di Paolo Fra., Di Giuseppe, Cognigni (42’ pt Mastrilli), Bittaye (9’ st Lenoci), Piccioni. A disp. Marcucci, Iacovoni, Mucciconi, Dragomir, Barlafante, Bala. All. Lucarelli

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco