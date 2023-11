Amarcord tecnologico: 28 anni fa Metro Olografix e Arci Nova organizzarono "Iludiamoci"

Nella prima metà dell'agosto 1995 la Metro Olografix, la più antica associazione culturale in Italia nel campo della telematica, nata a Pescara nel 1994 e Arci Nova organizzarono ILUDIAMOCI, un evento, iper innovativo per quei tempi, che ha unito fumetti, telematica, giochi di ruolo e arte nella cornice del Porto Turistico di Pescara.

Erano altri tempi

Gli esperti, quelli che alcui di noi appassionati ammiravamo, erano i più giovani tra gli attuali “boomer” e soprattutto quelli della “Generazione X”.

I Boomer e quelli della Generazione X, infatti, che oggi spesso vengono presi in giro dai più giovani, sono stati i primi veri pionieri nel mondo dei computer, di internet e dei primi cellulari, quelli che impazzivano per riuscire ad andare online, quelli che occupavano la linea telefonica di casa per ore e ore e ore e i genitori non potevamo parlare con gli zii o con i nonni.

Non esistevano i social, gli smartphone e non eravamo sempre connessi alla rete, erano davvero poche le persone che avevano utilizzato e/o conoscevano internet… anzi erano pochi quelli che avevano mai visto o utilizzato un computer.

Le connessioni ADSL o fibra non esistevano e si viaggiava su connessioni dial up a velocità di 33.6 k, chi era fortunato aveva un modem 56k.

L'informazione non viaggiava su internet ma sulle riviste cartacee che dovevi comprare in edicola e infatti l'evento fu raccontato, dopo 2 mesi e non in tempo reale , nel mese di ottobre in un articolo di Manlio Cammarata pubblicato su McMicrocomputer, una delle storiche riviste di informatica italiane.

La Metro Olografix, un orgoglio pescarese

La Metro Olografix, che oggi è presieduta da Lucia Zappacosta, nacque a Pescara nel 1994. Il fondatore e primo presidente fu l'esperto di sicurezza informatica Stefano Chiccarelli, uno dei protagonisti storici del mondo telematico e dell'hacking italiano e autore, insieme ad Andrea Monti, del saggio del 1997 Spaghetti hacker.

L'associazione nacque in risposta all'Italian Crackdown, una operazione di polizia del maggio 1994 che porto a sequestri e perquisizioni in circa 200 BBS italiane.

Maggiori info su Metro Olografix su wikipedia e su olografix.org.

Il ricordo in un post pubblicato sulla pagina facebook della Metro Olografix

Torna l'appuntamento con l'archivio storico e questa volta ci tuffiamo nei ricordi del 1995 con #ILUDIAMOCI! Dopo un entusiasmante lancio alla Feltrinelli, che vi abbiamo già raccontato in un post precedente, la nostra associazione MetroOlografix ha stretto una collaborazione con Arci Nova di Pescara, guidata allora da Marco Colombelli. Insieme, abbiamo ideato un evento estivo unico, finanziato interamente da Arci Nova, che ha unito fumetti, telematica, giochi di ruolo e arte in un mix esplosivo. Metro Olografix si è occupata della sezione telematica, portando innovazione e creatività. Ecco a voi il programma della prima edizione, che si è svolta dal 1 al 15 agosto 1995 al porto turistico di Pescara. Un evento che ha segnato la storia! Tra gli highlight, il nostro evento di diritto telematico, un vero e proprio embrione di ciò che sarebbe diventato l'anno successivo 'L'Hacker e il Magistrato'. Scoprite qui sotto l'articolo storico di Manlio Cammarata , pubblicato su McMicrocomputer, che racconta quei giorni indimenticabili.

L'articolo un hacker a Pescara, lezione di sicurezza