Rom abruzzesi al Festival della cultura Rom e Sinti ad Isernia

Domenica 7 aprile in occasione della giornata internazionale del popolo rom presso l’auditorium Unità d’Italia a Isernia, Molise si terrà la 6 edizione Festival della Cultura Rom e Sinti. L’evento, promosso e distenuto dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), si colloca nella settimana della cultura che va dal 3 al 10 aprile dove ci saranno una serie di eventi. Il Festival vuole valorizzare le risorse artistiche della comunità rom, per far conoscere la bellezza di un popolo, proponendo esempi positivi di integrazione nel tessuto sociale. Al Festival prenderanno parte anche rom abruzzesi: Angela De Rosa di Sulmona vincitrice della quinta edizione del Festival e Veronica De Rosa di Sulmona. In veste di giurato poi vedrà la presenza di Virginia Morello (la prima donna rom rappresentante sindacale) di Martinsicuro e Giulia Di Rocco (membro del Forum RSC UNAR e membro IRU), originaria di Pratola Peligna.

PERCHE’ NASCE QUESTO FESTIVAL

• Combattere l’antiziganismo in Italia attraverso la conoscenza della nostra cultura

• Promuovere l’inclusione sociale dei gruppi Rom Sinti e Camminanti (RSC) in Italia attraverso la mobilitazione di risorse umane

• Promuovere giovani /e artisti emergenti

Il focus dell’ evento è quello di promuovere la cultura dando una visione diversa dai luoghi comuni, spesso propagata in maniera contorta ed equivoca.

Tale evento sostiene la Coordinatrice Saska Jovanovic, vuole essere una fusione con la comunità dominante attraverso un dialogo e partecipazione attiva alla realizzazione di questo evento dove tutti sono costruttori di proprie idee per combattere contro gli stereotipi comuni.

PROGRAMMA

• Artisti professionisti Rom e Sinti di elevato spessore

• Gara di artisti emergenti Rom e Sinti (con apposita giuria tecnica di artisti professionisti del mondo dello spettacolo)

• Sfilata di alta moda della stilista Sara Cetty

• Buffet della tradizione culinaria Rom e Sinti