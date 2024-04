Giro d'Abruzzo a Pescara: le modifiche alla viabilitÃ 

Pescara si prepara ad accogliere il Giro d'Abruzzo martedì 9 aprile. La tappa è stata annunciata oggi in Comune anche per mettere in risalto le modifiche alla viabilità che si annunciano per martedì, quando le attività scolastiche nel plesso di via Cavour (istituto comprensivo 5) saranno sospese, come già disposto con una ordinanza sindacale.

"Abbiamo organizzato tutta la viabilità con la massima attenzione perché la tappa si svolge in un giorno feriale", ha detto il sindaco Carlo Masci in conferenza stampa. "Queste iniziative mettono in risalto la città, a livello di promozione, e fanno anche emergere la sua capacità di accogliere eventi importanti e di "sopportarli", dal punto di vista della riorganizzazione del territorio. Un ringraziamento va agli uffici, alla polizia locale, alla Protezione civile e a Maurizio Formichetti, di Rcs, che pensa sempre all'Abruzzo e a Pescara", ha concluso Masci.

"Il Giro d'Abruzzo", ha sottolineato l'assessore allo Sport Patrizia Martelli, "torna qui dopo 17 anni e farà da apripista al Giro d'Italia. A Pescara si svolgerà anche un altro appuntamento di rilievo, il Giro d'Italia Women, riservato alle donne, il 14 luglio". Sarà un appuntamento di rilievo che accenderà i riflettori su Pescara, ancora una volta, hanno fatto notare i rappresentanti del Comune insieme a Formichetti il quale ha annunciato che "la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e su Eurosport, che copriranno tutte le tappe, dal 9 al 12 aprile, e voglio dire che tantissimi corridori verranno qui e non in Sicilia. L'Abruzzo è stato scelto perché offre molto e il Giro approda qui a seguito di una idea dell'amministratore delegato maturata a fine gennaio. Mi propose l'Abruzzo, io girai la proposta al presidente della Regione Marsilio e lui mi disse di andare avanti. Così siamo arrivati a un mese fa, nella organizzazione. La prima tappa va da Vasto a Pescara, la seconda da Alanno a Magliano dei Marsi, la terza da Pratola Peligna a Prati di Tivo e la quarta da Montorio al Vomano a L'Aquila".

"È importante informare i cittadini dei provvedimenti di chiusura delle strade", ha sottolineato il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli. "Essendo un giorno lavorativo, abbiamo cercato di limitare i disagi, che comunque ci saranno visto che la Nazionale sarà chiusa da mattina a sera, dal confine con Montesilvano a piazza Duca degli Abruzzi, così come un tratto di viale Bovio. Anche la Tua interverrà con delle modifiche, per quanto riguarda i bus. Chiediamo ai cittadini di organizzarsi e stiamo già facendo diffondere la copia dell'ordinanza a tutte le attività commerciali delle aree interessate al Giro. Di positivo c'è che si tratta di un evento importante che richiamareà l'attenzione del mondo ciclistico nazionale: insomma, i disagi saranno compensati dalla promozione del territorio. Un ringraziamento va alla Polizia locale e agli addetti della Protezione civile".

"I volontari della Protezione civile in campo saranno 50 e presidieranno il percorso", ha fatto notare il consigliere comunale Armando Foschi delegato a seguire tutte le competizioni ciclistiche, dal Giro d'Italia al Giro d'Abruzzo passando per il Trofeo Matteotti. "Oltre alla Protezione civile sarà mobilitata anche Pescara Multiservice". Foschi ha parlato dell'importanza del Giro dal punto di vista della promozione perché "Pescara sarà ammirata dall'Europa e anche oltre. La Rai è già stata qui per preparare una presentazione della città, come "cartolina" da trasmettere in tv".

Paolo Costantini, ufficiale della Polizia locale, ha parlato delle modifiche alla viabilità e ha lanciato un appello "alla pazienza dei cittadini" perché scatteranno una serie di divieti e martedì saranno off limits Piazza Duca degli Abruzzi, via Cavour, via Martiri di Cefalonia, via Nazionale Adriatica Nord - nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via A. de Gasperi (Comune di Montesilvano) e l'incrocio con la Via Vincenzo Gioberti - via Vincenzo Gioberti e l'area parcheggio posta tra la Via Pasolini e la Via Castellamare Adriatico, (Naiadi), con orari diversi. Martedì dalle 8 alle 20 sarà aperto il Centro operativo comunale, che risponderà al numero telefonico 085/4283400.