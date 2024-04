All'Imago Museum la presentazione del volume “Dimore storiche in Abruzzo”

Sabato 13 aprile alle ore 18 Imago Museum ospita la presentazione del volume “Dimore storiche in Abruzzo. Storia, identità e patrimonio culturale privato” edito da Carsa Edizioni per conto di A.D.S.I. Abruzzo. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo / Imago Museum. Nel volume sono catalogate e studiate, per la prima volta in Abruzzo, 41 dimore di proprietà dei soci dell’Associazione A.D.S.I. Abruzzo, variamente distribuite nell’ambito del territorio abruzzese. La trattazione di ciascuna delle dimore, tra le quali è classificato anche l’Imago Museum, comprende note storiche sull’origine dell’edificio e sulle vicende della famiglia proprietaria, note sugli aspetti architettonici e aneddoti raccontati dall’Associato circa le particolarità della dimora e cenni sulle personalità che l’hanno abitata o frequentata.

I testi, redatti da Federico Bulfone Gransinigh e Claudio Mazzanti (Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara), sono corredati da riprese fotografiche che rappresentano la dimora negli esterni e negli ambienti interni, talora inquadrando particolari significativi del decoro architettonico o degli arredi e restituendo spesso un clima di intimità. Ne emerge un quadro variegato e caleidoscopico, arricchito e diversificato anche dall’avere le dimore illustrate nel volume ruoli talora diversi dalla semplice abitazione o di palazzo di rappresentanza. Introducono ed arricchiscono la rassegna i contributi scientifici di Claudio Strinati, Andrew J. Hopkins e Ambra Valeriani (Università degli Studi dell'Aquila), oltre alle appassionate e partecipi introduzioni di Luigi Maria Vignali (MAECI) e Giovanni Ciarrocca (ADSI).

«Per ciò che concerne l’Imago Museum», commenta il presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, «nel palazzo edificato secondo il linguaggio architettonico tipico del razionalismo della prima metà del Novecento, ben rappresentato e catalogato in questo volume, ricordo solo che sono state accolte prestigiose temporanee di Andy Warhol, Joseph Beuys, degli espressionisti tedeschi e, in ultimo, di Joan Miró. La coerenza delle selezioni operate ha coinciso con un percorso dell’arte contemporanea di notevole respiro internazionale. Si aggiungono esposizioni permanenti di non minor profilo, con la documentazione della performance artistica di Mario Schifano, del figurativo italiano, spagnolo e nord americano del secondo Novecento, degli Impressionisti Scandinavi della Scuola di Civita D’Antino e ancora degli Espressionisti Die Brücke. La rifunzionalizzazione degli spazi interni ha permesso all’edificio di candidarsi come crocevia fondamentale della vita culturale di Pescara e simbolo sempre più accattivante dello skyline del suo centro pedonalizzato».

All’incontro, dopo i saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, e di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Raffaele Giannantonio, docente di Storia dell’Architettura, e i due autori dei testi Federico Bulfone Gransinigh e Claudio Mazzanti presenteranno il volume. Concluderanno l’evento gli interventi di Giovanni Ciarrocca, Segretario Generale Adsi, e Giovanni Tavano, amministratore delegato e direttore artistico di Carsa Edizioni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.