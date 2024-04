Asl, ecco il nuovo calendario dei corsi pre e post parto online

L’équipe multiprofessionale dell’U.O.S.D. Assistenza Consultoriale della ASL di Pescara sostiene la gravidanza e la genitorialità positiva attraverso l’organizzazione di “corsi pre e post parto online”. A partire da aprile 2024, il calendario degli interventi si è arricchito di nuovi moduli formativi, con l'obiettivo di supportare al meglio le future mamme e i neo-genitori, prevedendo i seguenti appuntamenti:

-​ “Educazione alimentare e consigli nutrizionali in gravidanza”, condotto dalle dietiste della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne;

-​ “Informazione, formazione ed educazione sulla salute orale della gestante e del nascituro”, a cura dei medici odontoiatri della U.O.S. Odontoiatria Territoriale;

-​ “Informare sull’importanza e sulle modalità di donazione, raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale”, realizzato dai medici dell’U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche;

-​ “Informazione sulla sicurezza alimentare in gravidanza ed allattamento”, a cura dei medici veterinari della U.O.S.D. Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Il nuovo calendario dei corsi di preparazione alla nascita per il bimestre aprile-maggio 2024 è consultabile al link https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1559. Si invitano tutte le gestanti ed i partners a partecipare liberamente ad uno o più incontri, in base al periodo di gravidanza (I, II, III trimestre) o nel post partum, accedendo direttamente e senza iscrizione ai link della piattaforma aziendale Cisco Webex indicati per ogni meeting.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai Consultori Familiari: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=5&idSezione=11 .