Campionati nazionali di Paraciclismo a Montesilvano il 13 e 14 aprile

Conto alla rovescia per i Campionati italiani 2024 di Paraciclismo che si terranno il 13 e 14 aprile prossimi a Montesilvano. La manifestazione sportiva, che vedrà presenti atleti e campioni che arriveranno da tutta Italia, è organizzata dall’Addesi Cycling in collaborazione con il Team Go Fast e con il patrocinio del Comune di Montesilvano, del Comitato italiano paralimpico, della Federazione ciclistica Italiana e della Regione Abruzzo.

I dettagli verranno forniti in conferenza stampa il 10 aprile, alle 10.30, nel Comune di Montesilvano. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico, Pierpaolo Addesi, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l’assessore comunale allo sport, Alessandro Pompei, e i vertici dell’Addesi Cycling, del Comitato paralimpico e della Federazione ciclistica.