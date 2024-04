Torna il “FLA - Festival di Libri e Altrecose” con tre appuntamenti speciali dedicati alle scuole

In attesa della sua prossima edizione, la ventiduesima, che si terrà a Pescara dal 7 al 10 di novembre, il FLA – Festival di Libri e Altrecose torna con tre appuntamenti speciali dedicati alle scuole in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del centenario dell’Istituto Tecnico Tito Acerbo. Il FLA ha fra i suoi intenti quello di avvicinare le nuove generazioni alla cultura e all’amore per i libri. Scopo che persegue attraverso reading, presentazioni, incontri ed eventi dedicati agli studenti, organizzati di anno in anno sempre più assiduamente, grazie anche al supporto e alla sinergia creatasi con il Comune di Pescara, il main partner Metamer e con l’Istituto Tecnico Tito Acerbo.

Gli appuntamenti del FLA dedicati agli studenti sono stati presentati questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Pescara da Carlo Masci, Sindaco del Comune di Pescara; Marcello Antonelli, Presidente del Consiglio Comunale; Maria Rita Carota, assessore alla Cultura; Michael Rossi, responsabile marketing di Metamer, main partner del festival; Carlo Di Michele, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tito Acerbo di Pescara, e da Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA.

La mattina di venerdì 19 aprile, in occasione degli eventi organizzati per la Giornata Mondiale del Libro 2024, il FLA – Festival di Libri e Altrecose offrirà a quasi mille studenti degli istituti superiori abruzzesi la possibilità di partecipare ad un evento speciale con un ospite davvero d’eccezione: Alessandro D’Avenia.

Già ospite del FLA 2022, D’Avenia tornerà a Pescara, al teatro Circus, per un incontro ispirato a Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali (2023), il suo ultimo romanzo in cui ancora una volta dialoga con un’opera fondante della cultura occidentale. L’autore ripercorre i ventiquattro canti del poema facendolo risplendere di tutta la sua luce: ci accompagna attraverso l’opera come studioso di Lettere classiche che l’ha eletta a suo principale ambito d’interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, e infine come intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo.

Protagonista di un serratissimo tour invernale, con solo 4 date in tutta Italia andate sold out in meno di 24 ore, Alessandro D’Avenia ha riadattato lo spettacolo per le scuole, in particolare per gli istituti superiori, e ha scelto Pescara e il FLA per una delle pochissime date del suo tour primaverile. Nell’anno in cui festeggia il suo centenario, l’Istituto Tecnico Tito Acerbo ha rinnovato la preziosa alleanza con il FLA: all’interno della seconda edizione di “Reading Revolution”, progetto di lettura nelle scuole incentrato sui temi dell’innovazione tecnologica, dell’ambiente e dell’economia, l’aula magna della scuola ospiterà martedì 30 aprile Nadia Terranova e venerdì 17 maggio Giuseppe Catozzella.