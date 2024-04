Mario Biondi in concerto al teatro Massimo

Mario Biondi sarà in concerto al teatro Massimo di Pescara il prossimo 17 novembre. E' stato lo stesso artista a darne notizia sui suoi canali social. Si sono infatti aggiunti al calendario 10 live nei teatri con cui il progetto “Crooning Undercover” raggiungerà un totale di 100 date in Italia e altri 22 Paesi nel mondo. Tra queste nuove tappe figura, appunto, anche Pescara. Ma le novità per Biondi non finiscono qui.

A mezzanotte di oggi è uscito “E tu come stai?”, il nuovo singolo con cui il cantante siciliano omaggia Claudio Baglioni (l’originale è uscito nel 1978). Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Sabato 14 settembre, infine, ci sarà uno speciale evento che si terrà al Teatro Antico di Taormina, “uno show che celebrerà il mondo del jazz e del soul con grandi ospiti del panorama jazz italiano e internazionale”, fa sapere Mario Biondi.