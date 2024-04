Alessandro D'Avenia incontra gli studenti abruzzesi al teatro Circus

In un gremito teatro Circus 150 alunni del liceo classico Gabriele D’Annunzio, insieme a studenti di altre scuole della nostra regione, hanno incontrato Alessandro D'Avenia in occasione degli eventi speciali promossi dal Fla per la Giornata Mondiale del Libro 2024.

L'incontro, ispirato al suo ultimo libro “Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali”, ha permesso un reale, vero, libero e profondo dialogo con gli studenti, una grande possibilità per affrontare e confrontarsi sulla vocazione della vita di ciascuno, sul perché ciascuno è al mondo, in sostanza un vero dialogo e cammino con un insegnante “custode del destino” dei suoi alunni- come D’Avenia ama definire la vocazione dell’insegnante.

Circa 1.000 studenti, dunque, hanno avuto il grande privilegio di vivere il primo dei soli tre appuntamenti italiani primaverili di Alessandro D’Avenia, dedicati alle scuole.