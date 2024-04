L'associazione culturale "22 aprile" organizza la Giornata della Terra

Da oltre vent'anni, l'associazione culturale "22 Aprile" organizza un evento dedicato all'ambiente, alla Terra, alla cura del nostro Pianeta, con particolare attenzione alle bambine e ai bambini, perché convinti che il futuro sia scritto nelle loro sensibilità. Da qualche anno è preziosa e feconda la collaborazione con il Lions Club di Loreto Aprutino Penne. Le Nazioni Unite celebrano "La Giornata della Terra" ogni anno.

"Tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile". Il 22 aprile 1970, proprio ispirandosi a queste parole, circa 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra. Per questo, l'associazione 22 aprile (fondata a Cepagatti da Antonio Chiulli, diventata oggi una più grande associazione culturale che opera sul territorio pescarese e chietino) ha scelto da anni la formula della passeggiata ecologica sulle sponde del fiume Nora.

Momenti conviviali, maestre che raccontano le storie meravigliose della Terra e pulizia delle sponde del fiume Nora. Un popolo in cammino: famiglie, insegnanti, cittadine e cittadine che a piedi ripercorrono luoghi antichi e cercano di raccontare e mostrare quanto importante sia la cura del nostro territorio. "Siamo i custodi della Terra, non i padroni", ama dire la Presidente dell'Associazione, la maestra Dora Di Giovanni.

Quest'anno un appuntamento unico nel suo genere, pensato con e per le scuole per sollecitare la sensibilità delle alunne e degli alunni nei confronti di una cultura ambientale che "deve essere stimolata già da piccoli, per far sì che da grandi i ragazzi possano avere a cuore per davvero la cura del Pianeta", scrive Doretta Di Giovanni.

Il 22 aprile ci si incontrerà alle ore 10 presso il Campo sportivo di Vallemare e si partirà a piedi per una bella escursione sul lungofiume Nora in compagnia di un famoso cantastorie e musico abruzzese. Ispirato alla leggendaria figura del folletto, l'attore e musicista Marcello Sacerdote, in arte "Lu Mazzamarcelle" porta in scena un emozionante spettacolo itinerante e interattivo, fatto di racconti, musiche e canti popolari su tradizioni, cura del territorio, educazione ambientale e valori sociali, con i ragazzi della Scuola Primaria di Vallemare e la sezione dei 5 anni della Scuola dell'Infanzia di Villareia.