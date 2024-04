I Malati Immaginari presentano il nuovo disco al Futuro Imperfetto

I Malati Immaginari tornano a suonare a Pescara al Circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0. Domenica 21 aprile, dalle ore 18.30, il duo vastese presenterà il suo primo Ep ufficiale “Emostatico”, da venerdì su tutte le piattaforme streaming e in cd fisico su Bandcamp. Pescara è la data zero del tour nazionale di promozione al disco, con 12 date già confermate e altre in trattativa, da soli e di spalla ad artisti come Meganoidi, Animaoux Formidable, Paolo Benvegnù, Il Cile, Young Signorino, Mutonia e altri.

Interamente prodotto da Alessandro Forte (Disco di Platino con Aiello) al Pepperpot Studio di Roma e pubblicato da Harakiri, “Emostatico” si muove costantemente in bilico tra la darkwave, la deep house e la disco anni Novanta. Meno chitarre e più sintetizzatori rispetto alle precedenti releases del duo abruzzese, per un risultato dal mood algido, freddo e claustrofobico, senza via d’uscita. “Un labirinto di disperazione nel quale sopravviviamo grazie a un laccio emostatico, per non lasciar andar via gli ultimi residui vitali”, come raccontano I Malati Immaginari.

Dario Parascandolo (chitarra, synth, voce) e Laura Trivilini (batteria e percussioni), due “losers” che hanno scelto di curare ansia, sintomi e attacchi di panico con la propria musica, arrivano a “Emostatico” in seguito a un lungo percorso tra terapia e gavetta dal vivo con oltre 130 date in tutta Italia dal 2022.

La partnership artistica tra I Malati Immaginari e il Futuro Imperfetto risale ai primi mesi del 2021, quando “si scelsero” per partecipare al Flash Mob “Ultimo Concerto” insieme ad artisti come Manuel Agnelli, Subsonica, Marina Rei, Lacuna Coil e altri contro l'immobilismo forzato dell’intrattenimento e la mancanza di sostegno durante i mesi di lockdown.