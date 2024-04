Davide Rondoni con L'infinito di Leopardi a Francavilla per "Ti presento un classico"

"Ti presento un classico" continua il suo viaggio: la rassegna di otto incontri a cadenza mensile con personaggi di spicco della letteratura italiana prosegue con Davide Rondoni che ha scelto "L'infinito" di Giacomo Leopardi, l'appuntamento è previsto per il 28 aprile alle ore 19 presso l'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare. Collaborano a questo progetto (al fianco del Comune) Fonderie Ars e Identità Musicali ed inoltre la Scuola Macondo; la direzione artistica è dello scrittore abruzzese Peppe Millanta, direttore artistico altresì di SquiLibri – Festival delle Narrazioni che si terrà nel mese di giugno sempre su Francavilla al Mare.

"Dopo il primo appuntamento con Filippo La Porta si prosegue con una grande personalità del mondo della poesia Davide Rondoni che ci parlerà del poeta Giacomo Leopardi e del suo "L'infinito". Una riflessione sul rapporto tra limite e infinito, cuore centrale delle nostre esistenze", spiega Peppe Millanta. Ripartire dal gusto per le storie significa in qualche modo cercare di contagiare il pubblico con l'entusiasmo di chi i libri li scrive, li studia, li divulga, restituendo la stessa energia e la stessa passione, ed è con questo spirito che sono stati coinvolti gli autori, volti noti della letteratura italiana.

Con "Ti presento un classico" si cerca di raccontare storie antiche con voci nuove: troppo spesso, infatti, pur essendo fondanti della cultura attuale, queste storie sono circondate da una 'narrazione' che le fa apparire obsolete o probabilmente inavvicinabili, motivo per cui vanno in qualche modo rispolverate anche con passione e spirito di analisi. Le letture sono a cura di Annalica Bates Casasanta di Fonderie ARS. Per info la mail è scuolamacondo@gmail.com .

Si ricorda che "Libridine" è promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto del Ministero della Cultura; le associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare sono l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta coinvolgeranno location strategiche, culturali, turistiche del territorio, oltre alla Mondadori di Francavilla e all'Azienda di Trasporti Abruzzese Tua.