Acerbo (Prc): “Mio esposto contro ecomostro FdI su spiaggia libera pare andato a segno”

“La notizia del sopralluogo della polizia giudiziaria in Piazza Primo Maggio è segno che il mio esposto è stato ritenuto fondato dalla Procura della Repubblica. Sono abbastanza certo che la polizia giudiziaria non potrà che confermare quanto ho riportato. Avrei presentato analogo esposto anche in caso di congressi di altri partiti”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e candidato di Pace Terra Dignità.

“Il partito di Giorgia Meloni ha occupato per 20 giorni una spiaggia libera su cui ricadono persino due vincoli - paesaggistico e monumentale - con un ecomostro”, aggiunge Acerbo, parlando di “un atto di prepotenza, incultura e mancanza di rispetto dei beni comuni che non può essere accettato. Il fatto che Fratelli d'Italia sia al governo de l paese, della Regione e del Comune non li autorizza a occupare la cosa pubblica come se fossimo ai tempi di Mussolini. Il governo Meloni-Santanche', che intende mettere a gara tutte le poche spiagge libere rimaste in aitalua, con questo scempio intende celebrare il saccheggio del demanio marittimo?”.