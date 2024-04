Forconi: "25 aprile festa divisiva, non parteciperò all'evento celebrativo"

“Con grande rammarico, non presenzierò all'evento che si terrà oggi presso il Monumento dei Caduti in piazza Martiri di Nassyriya, recentemente oggetto di straordinaria riqualificazione”. Lo comunica il consigliere comunale di Montesilvano con delega alla legalità, Marco Forconi.

“Assenza dovuta perché non sarò fisicamente in città; assenza scelta perché ritengo, a differenza del 2 giugno e del 4 novembre (fosse per me, cerchierei di 'rosso' anche il 17 marzo, Unità d'Italia), il 25 aprile non solo una festa ancora divisiva ma anche perché non trovo corretto che i caduti di tre guerre debbano essere ricordati all'interno di un preciso conflitto quando si sarebbe potuto optare per un giorno terzo”, aggiunge.

“Comprendo che ci sono problemi più importanti da affrontare in città, e non è mia intenzione mancare di rispetto alle famiglie che arrivano a malapena a fine mese, tuttavia credo che pure certi dettagli storici non possano passare in secondo piano. Così come rispetto tutti coloro che festeggiano con partecipazione e vitalità questa ricorrenza importante per la nostra Nazione. Evviva la Fanfara dei Bersaglieri! Evviva San Marco!”, conclude Forconi.