Storie ritrovate con Edmund Wilson e i suoi tre giorni in Abruzzo all'universitÃ  D'Annunzio

"Attraverso gli Abruzzi con Mattie e Harriet", pubblicato nel 1947 nel volume Europe Without Baedeker che raccoglie i resoconti dal ‘vecchio continente’ inviati da Edmund Wilson alla rivista The New Yorker durante fasi conclusive della Seconda guerra mondiale, narra le vicende di due giovani donne, Mattie, americana, e Harriet, inglese, durante il loro servizio nella regione Abruzzo in qualità di operatrici dell’U.N.R.R.A.; il volume però è anche il primo di una nuova serie di Ianieri Edizioni della collana "Comete – Scie d'Abruzzo", il cui direttore è lo scrittore Peppe Millanta che anticipa: "Ci sono storie, libri, narrazioni che pur avendo avuto una rilevanza nel loro presente, a un certo punto si perdono, deragliando dai binari del tempo fino a finire fuori dalla memoria collettiva".

"Ed ecco che - prosegue - questa nuova serie azzurra è dedicata alle storie ritrovate. Storie riscoperte per caso o dedizione, che spuntano fuori come pepite, pronte per essere rimesse in circolo e parlarci del nostro passato. Ma con parole nuove". Quello di Wilson è un testo che per la prima volta viene tradotto in italiano e che riguarda l'Abruzzo, nello stesso volume infatti è possibile trovare la versione inglese: introduzione, traduzione e note sono del Professor Carlo Martinez, Docente dell'Università di Roma la Sapienza. Lunedì 6 maggio alle ore 15.30 questo volume fresco di stampa verrà presentato presso l'Aula De Tommaso nel Polo didattico di viale Pindaro 42, a Pescara all'università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, nel dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, interverrà lo stesso Direttore del Dipartimento, Ugo Perolino. Sono previsti inoltre gli interventi del dott. Nicola Paladin e della dottoressa Francesca Razzi, oltre a quello di Peppe Millanta.

In parte frutto dell’immaginazione dell’autore, ma in larga misura basata sugli avvenimenti del periodo e sulle testimonianze che egli stesso ebbe modo di raccogliere durante i tre giorni che trascorse in Abruzzo nella primavera del 1945, la storia conduce il lettore all’esplorazione di luoghi assai diversi da quelli del Grand Tour, lungo un itinerario off the beaten track. Percorrendo luoghi devastati dalla guerra, descrivendo le bellezze paesaggistiche e artistiche dell’Abruzzo, così come la vitalità e la resilienza della sua gente, il racconto dà voce a un paese in procinto di trasformarsi in destinazione privilegiata del turismo americano del dopoguerra, ansioso di conoscere e apprezzare i mille volti dell’Italia. Dopo la presentazione si terrà il firmacopie presso la Libreria dell'università (viale Pindaro, 51). Partner ufficiali del progetto di Ianieri sono I Borghi più belli d'Italia, I Parchi Letterari, Borghi Autentici e Parco Nazionale della Maiella.