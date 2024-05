Cabina di trasformazione primaria a Loreto Aprutino, risoluzione dei consiglieri Blasioli e Paolucci

“La vicenda della cabina di trasformazione primaria di Enel Distribuzione in località Remartello di Loreto Aprutino, e di quello che potrà seguirne in termini di occupazione di suolo agricolo con pannelli fotovoltaici, riporta alla ribalta un tema centrale per la nostra Regione, di cui ci siamo occupati anche nella precedente consiliatura con una legge che purtroppo è stata impugnata dal Governo e cassata dalla Corte Costituzionale. Il tema è polare nell'agenda politica, tra la tutela del territorio e la produzione di energia pulita”. Così i consiglieri regionali del Pd Blasioli e Paolucci.

“Proprio perché condividiamo appieno l'esigenza di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, riteniamo altresì che sia necessario dare al più presto attuazione al D.Lgs. 199/2021, che permette alle Regioni, a seguito di indirizzi forniti da un apposito Decreto Interministeriale condiviso con la Conferenza delle Regioni, di individuare le superfici e le aree idonee e inidonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, al fine di contemperare obiettivi energetici e tutela ambientale”, aggiungono i due Dem.

“Già l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha avuto modo di trattare di questo tema relativo al consumo di suolo, specie il suolo pianeggiante e collinare, particolarmente adatto alla vocazione agricola ma preso di mira per il raggiungimento degli obiettivi di fabbisogno energetico. Spetta dunque al Ministero dell'Ambiente disciplinare principi e criteri per l'individuazione da parte delle singole Regioni dei siti idonei e non ad ospitare pannelli fotovoltaici, e qualora ciò non dovesse accadere, quanto sta accadendo a Loreto potrebbe verificarsi anche in altre aree della nostra Regione”.

Nella risoluzione di Blasioli e Paolucci si evidenzia “quanto messo in atto da altre Regioni, come l'Emilia Romagna, che in questa fase transitoria in cui sulla base del comma 6 dell'Articolo 20 non possono essere disposte moratorie - ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione – al fine di tutelare i suoli agricoli si è comunque espressa con un provvedimento di Giunta, poi approvato dall'Assemblea Legislativa, dettando criteri generali per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, e che ha lanciato una raccolta firme nazionale per la tutela dei suoli agricoli, nonché un forte appello al governo per sollecitare l'approvazione dei Decreti”.

Con questo atto, concludono, “intendiamo quindi chiedere anche alla Regione Abruzzo di fare la sua parte, di attivarsi per accelerare le procedure di approvazione del Decreto Ministeriale e soprattutto tutelare con ogni mezzo le zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale”.