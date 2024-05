Libri: Roberto Riccio presenta «Corsa e coscienza: un incontro nel Cuore» alla Mondadori Bookstore

Tutto pronto per la presentazione, sabato 18 maggio alle ore 18:30 nella libreria Mondadori Bookstore di via Milano n. 74/76, di un libro edito dalla Edizioni Io e Te, che parla della possibilità di utilizzare la corsa, e più in generale le attività sportive, come strumento di sviluppo dell'autocoscienza, quindi di crescita dell'individuo: il titolo è «Corsa e coscienza: un incontro nel Cuore». Ingresso libero.

Con l'autore, il riminese Roberto Riccio, dialogherà Alberico Di Cecco, atleta e membro dell'associazione sportiva a.s.d. Vini Fantini, organizzatrice della maratona Dannunziana. “La corsa è nel contempo uno strumento che consente di accendere un fuoco e l’ambiente ideale per conservarne il calore: la scintilla necessaria proviene dalla nostra coscienza, attraverso pensare, sentire e volere che si muovono all’unisono per convergere nella medesima direzione. Il suo moto ritmico trasforma la scintilla in fuoco. (...) Perché si svolga nella direzione voluta, il processo richiede la luce di una coscienza individuale, fonte, unica, da cui la scintilla può originarsi. Il libro testimonia come tutto questo possa accadere”.