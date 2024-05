"Il disastro Masci-Santilli sulle scuole del quartiere ospedale": la denuncia di Costantini e Blasioli

“Il disastro Masci-Santilli sulle scuole del quartiere Ospedale: plessi chiusi, incendi, vandalismo e degrado”. Questo l’oggetto della conferenza stampa che si terrà nella mattinata di oggi, 17 maggio, a partire dalle ore 10:30, davanti alla scuola abbandonata di via Monte Siella, dove nei giorni scorsi si è verificato un rogo.

Saranno presenti il candidato sindaco di Pescara per la coalizione di centrosinistra, Carlo Costantini, il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli (che più volte, in passato, ha segnalato la situazione all'attuale amministrazione comunale) e i candidati consiglieri in vista delle imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.