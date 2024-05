Collisioni a Francavilla al Mare: tutta un'altra musica

Chi l'ha detto che la musica classica è noiosa? La sfida di presentare i grandi classici della storia della musica sotto una nuova luce è stata accolta e - stando alle presenze - vinta da Identità Musicali con il concept Collisioni. Nella serata di domenica 19 maggio a Francavilla al Mare, in un Auditorium Sirena gremito, si è svolto infatti “Collisioni | Frédéric Chopin vs Elton John”. La lezione-concerto incentrata sulle figure dei due celebri musicisti, appartenenti a epoche lontane e dagli stili quasi opposti, permette loro di trovare un punto di incontro grazie al pianoforte.

Sulla tastiera le differenze tra passato e presente si annullano: rifugio e rivoluzione, romanticismo e rock, delicatezza e tumulto per far rivivere le melodie immortali dei due grandi artisti. Un progetto ambizioso, cui il pubblico ha risposto con partecipazione e curiosità. Collisioni nasce come metodo innovativo per avvicinare ai classici, mescolandoli alla musica leggera e annullando i confini tra le epoche storiche. Un modo per accendere la curiosità del pubblico e portarlo a porsi domande, prima che a darsi risposte.

Ed è stata una serata intensa, emozionale e vibrante di amore per la musica in tutte le sue molteplici declinazioni quella a cui abbiamo preso parte. Una lezione-concerto appassionata e ricca di spunti di riflessione sul valore universale della musica. Collisioni, per l'appunto, tanto planetarie tra astri luminosi della storia della musica quanto umane, in cui le differenze tra palco e platea si azzerano e il pubblico non è pienamente né spettatore né assoluto protagonista, ma parte integrante dell'immenso ed eterno spettacolo che si genera quando si lasciano andare le dita sulla tastiera di un pianoforte. Collisioni è un progetto originale di Identità Musicali, associazione giovanile volta a restituire un ruolo centrale al dialogo tra musica e quotidianità.

Come ci ricorda il presidente Alfredo Bruno, "Collisioni nasce per rispondere a tre esigenze: la prima era quella di creare un prodotto culturale che permettesse al pubblico di identificarsi in una proposta di musica classica, anche laddove non ne avesse già conoscenza. La seconda era di offrire delle occasioni professionali per i musicisti in una situazione diversa dall'ambiente concertistico, che potesse creare un palcoscenico più accessibile. La terza era quella di fare un lavoro sui repertori che non sottovalutasse il tema della divulgazione e apertura al pubblico, cercando una proposta che ripensa il concetto di classico: citando Italo Calvino, un classico è ciò che non ha mai finito di dire quello che ha da dire".

L'evento del 19 maggio rientra in una già lunga lista di concerti andati in scena tra Francavilla al Mare, Vasto e Rimini, ciascuno dei quali ha messo insieme una nuova "coppia musicale": Mozart | Beatles, Puccini | Mina, Schubert | De André, Tosti | Cicognini, Verdi | Dalla, Beethoven | Bowie, Schumann | Battisti e, oggi, Chopin | John. Ad eseguire e rievocare le melodie dei due grandi musicisti il pianista Federico Santori. A presentare la serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, e a tenere le lezioni il Maestro Alfredo Bruno, presidente di Identità Musicali e direttore d'orchestra dell'Ensemble Baccano. Una curiosità: sotto alcune sedie erano nascosti gli ultimi 20 libri del progetto "Steal Book", consistente in 1000 volumi usati che sono stati diffusi nel weekend su tutto il territorio di Francavilla per incentivare la lettura.