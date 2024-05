Europee, Acerbo su Rai 3 per il secondo round di tribune elettorali

Inizia oggi, 20 maggio, il secondo round di tribune elettorali di Rai Parlamento. Si comincia in diretta su Rai 3, alle ore 15,20, in contemporanea sulle frequenze di Radio1, con "Il Confronto", con Chiara Fazio di "Forza Italia - Noi Moderati - PPE", Maurizio Acerbo di "Pace Terra & Dignità", Stefano Bandecchi di "Alternativa Popolare - PPE" e Marietta Tidei per "Stati Uniti d'Europa".

Si prosegue, in prima serata su Rai 2 alle ore 21, e sempre su Radio 1, con le interviste. Ospiti in studio Raniero La Valle di "Pace & Terra Dignità", Stefano Bandecchi di "Alternativa Popolare - PPE" e Cateno de Luca della lista "Libertà". Tutte le trasmissioni sono tradotte nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), sottotitolate su Televideo e pubblicate nella sezione dedicata alle Elezioni Europee dei portali Rainews.it, Rai.it e Raiplay. Gli aggiornamenti e i calendari delle trasmissioni sono disponibili su raiparlamento.rai.it.