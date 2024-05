Transumanze Festival, proiezione in anteprima nazionale del film “Il Sogno dei Pastori”

Sabato 25 maggio, nella sala Consiliare del Comune di Cugnoli, si aprirà “Transumanze Festival - Dalle Montagne al Mare”, alla sua prima edizione. Così il sindaco Giancarlo Sciarra e il suo vice Lanfranco Chiola: “L’evento costituisce il primo tassello di un nuovo progetto e di un’altra sfida che vuole affrontare l’amministrazione di Cugnoli, dopo la ricostruzione del patrimonio immobile a seguito del sisma, che stiamo portando avanti attraverso la rigenerazione urbana, ci stiamo focalizzando sulla ricostruzione del tessuto socio-economico, attraverso azioni finalizzate a rendere il borgo sempre più attrattivo ed ospitale sotto diversi punti di vista. È con questo spirito che nasce il “Transumanze Festival”: un evento culturale con ospiti di livello che rappresenti un momento di studio, riflessione e festa, sul tema della Transumanza, profondamente legata alla Storia e all’Identità della nostra regione”.

L’evento si aprirà alle ore 18 con la tavola rotonda “Transumanza: radice identitaria della Regione Abruzzo”. In quest’ambito i giornalisti Paolo Di Giannantonio e Pierlisa Di Felice dialogheranno sul tema con l’attore Fabio Fulco e Claudio Bucci, rispettivamente protagonista e produttore del film “Il sogno dei pastori”, Mimmo Locasciulli, cantautore, Nunzio Marcelli, pastore-filosofo, e Beatrice Ricottilli, Archivista di Stato e Delegata Cultura FAI Sulmona. La Tavola rotonda sarà allietata dall’accompagnamento musicale di Mimmo Locasciulli.

Alle ore 21:30 l’evento proseguirà con la proiezione – in anteprima nazionale – del film “Il sogno dei pastori”, diretto da Tomaso Mannoni, selezionato per il concorso al RIFF – Roma Independent Film Festival 2023: una parabola morale, dove la scelta di un’esistenza a misura d’uomo si scontra con il resto del mondo globalizzato, nel nome del denaro. “Il Sogno dei Pastori” prodotto in collaborazione con RAI Cinema, sarà proiettato in anteprima nazionale, il 25 maggio a Cugnoli e in autunno sarà disponibile nelle sale cinematografiche e poi trasmesso sui canali RAI.