A Montesilvano il campionato regionale Skateboard

Mancano pochissimi giorni all’inizio del campionato regionale Skateboard FISR e ITSB e sarà Montesilvano ad ospitare, per la prima volta, questa manifestazione sportiva. Domenica 26 maggio, infatti, lo Skate Garage Adriatico – Indoor Skatepark – di via Tamigi darà il via alla prima tappa del Circuito Regionale Skateboard Abruzzo. Non saranno solo gli atleti locali a sfidarsi a suon di “trick” ma anche atleti provenienti da Marche, Puglia e Lazio.

Un 2024 che si prospetta ricco di eventi per l’Abruzzo e per la disciplina dello “Street Skateboarding”, un’attività sempre più in voga tra giovani e bambini. Il circuito di gara proseguirà a Pescara, Ortona e L’Aquila da cui saranno decretati i campioni e le campionesse regionali per le rispettive categorie. Dai campionati regionali si volerà poi al Campionato Italiano a Lignano Sabbiadoro. In una nota, il Comune di Montesilvano fa “un caloroso in bocca al lupo a tutti”.