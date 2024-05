Sono di Pescara e Montesilvano i campioni d'Europa di sanda

I campioni mondiali in carica di sanda - una disciplina di combattimento libero cinese - Manuel Di Carlo e Michele Balducci hanno vinto anche gli europei di Stoccolma: entrambi sono del Centro Studi Wushu Kungfu di Pescara, che vanta oltre 100 ragazzi iscritti, guidato da Osvaldo Taresco, preparatore atletico dei due. Manuel è originario proprio di Pescara, Michele di Montesilvano.

"I nostri ragazzi - ha spiegato Taresco -hanno bissato il successo in Svezia: Di Carlo ha vinto la medaglia d'oro nella categoria -70 chilogrammi, confermandosi campione europeo, Balducci ha conquistato l'oro nella categoria -75 chilogrammi. La nostra filosofia si basa sull'idea che le arti marziali non sono solo una forma di combattimento, ma anche un modo per sviluppare il carattere e la disciplina. I nostri insegnamenti si concentrano sull'importanza della pratica costante, della perseveranza e del rispetto per gli altri".

Negli anni lo stesso maestro Taresco ha rivestito diversi ruoli nella Federazione Italiana Wushu Kungfu, il più prestigioso è stato quello di direttore tecnico della squadra nazionale italiana di sanda. Sotto la sua gestione sono oltre 27 le medaglie internazionali conseguite ed è stato promotore ed idealizzatore di circuiti agonistici come i Sanda Games e la Sanda Pro League. Il Maestro Taresco negli anni ha stretto collaborazioni e rapporti professionali con diverse scuole dell'istruzione nonché con la facoltà di scienze motorie in Chieti dove per un ventennio ha tenuto corsi.