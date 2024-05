Premio Pratola alla memoria di Purgatori, “principe del giornalismo d’inchiesta”

"Non è solo un premio alla memoria di mio padre, ma soprattutto all'impegno profuso nella ricerca della verità e della giustizia". Lo ha detto Edoardo Purgatori, figlio di Andrea, intervenendo da remoto alla cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Pratola, giunto alla 15esima edizione. Per la prima volta la manifestazione omaggia la memoria di un personaggio che si è distinto in campo internazionale.

La scelta è caduta su Andrea Purgatori, “principe del giornalismo d'inchiesta, prematuramente scomparso lo scorso anno all'età di 70 anni”, come recita la motivazione. "Papà sarebbe stato molto contento e orgoglioso di questo premio. Il modo migliore per onorarlo è quello di incentivare il giornalismo d'inchiesta", ha aggiunto Edoardo Purgatori tra gli applausi. A organizzare la manifestazione è stata l'associazione culturale 'Futile Utile' di Ennio e Pierpaolo Bellucci. Tra i premiati di quest'anno, anche tre pescaresi: Vincenzo Olivieri (foto), Arianna Secondini e Marco Patricelli.