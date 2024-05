Masci: "Nessun sondaggio potrà mai misurare l'affetto e il sostegno che ricevo dai pescaresi"

“Girando per Pescara, ho il piacere di incontrare tantissime persone meravigliose. Ogni angolo della città risuona con l'energia e il calore umano dei pescaresi. Vengo accolto dovunque con sorrisi, incoraggiamenti e strette di mano che mi riscaldano il cuore. Anche se tutti i sondaggi, compresi quelli fatti dai miei avversari politici, mi danno avanti con un margine molto ampio, so bene che nessun sondaggio potrà mai misurare l'affetto e il sostegno che ricevo dai pescaresi”.

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco uscente Carlo Masci, che si ricandida alle comunali per il secondo mandato nelle file del centrodestra e viene dato in testa dai sondaggi. “L'abbraccio sincero e la vicinanza delle persone sono le cose che contano davvero”, aggiunge il primo cittadino. “Grazie Pescara, per ogni sorriso e per ogni stretta di mano. Sono piccoli gesti, ma che significano tutto per me, saprò ricambiarli con l'impegno di sempre”.