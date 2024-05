"Avventure in quota", a Manoppello si parla degli sport di montagna

Nel pomeriggio di sabato 25 maggio, presso la Sala Accoglienza di Manoppello, si è tenuto l'evento "Avventure in quota", presentato da Monica Campoli, in cui si è parlato dei vari sport di montagna, di sicurezza, di consapevolezza e di disciplina. L'appuntamento è stato organizzato da Fabio Di Bartolomeo, rappresentante di Manoppello Green Zone e addetto al Bungee jumping, insieme all'associazione "Cavalcando in libertà" di Stefano Verratti e Stefano D'Emilio, la Guferia di Maurizio Blasioli e l'associazione Manoppello Trekking di Enrica D'Arcangelo.



Molti gli esperti e i professionisti del settore che si sono confrontati tra loro: da alpinisti e guide alpine come Giampiero Di Federico (che ha anche parlato dei suoi 4 manuali sulla montagna), a speleologi come Gabriele La Rovere, a piloti di parapendio e paramotore come Marco Sbaraglia e Giuseppe Sigismondi, a base jumper con e senza tuta alare come Luca Di Prinzio, al soccorso alpino rappresentato dal Presidente Regionale Daniele Perilli, a falconieri come Maurizio Blasioli (che si è presentato con il gufo Ester e il ratto da compagnia Crosta), allo psicologo Matteo Tomasselli (che ha parlato delle emozioni, della paura, dell'adrenalina, della sfida e di come affrontare eventuali problemi di gestione), a addetti allo snowboard con l'associazione Bed Team di Lettomanoppello, come Donato D'Attilio e Andrea D'Alimonte, a responsabili bike con l'associazione Majella Bike Adventure, come Nicolas Larrosa, a accompagnatori di media montagna come Andrea Tomassetti, all'ideatore del cammino del pellegrino da Roma al Volto Santo come Gino Drappa.

Non è mancata anche l'associazione Majella Sporting team con il progetto "Montagne senza barriere", con lo scopo di rendere accessibili le montagne a tutti, anche a persone con disabilità, come la piccola Giulia che ha raccontato la sua esperienza e la sua felicità nel poter percorrere sentieri di montagna grazie alla Joelette, una carrozzina particolare. Il pubblico presente ha interagito facendo domande e riflessioni insieme agli ospiti. Successivamente gli ospiti si sono intrattenuti mangiando qualcosa grazie agli sponsor Fooditalia di Manoppello e Majasport.