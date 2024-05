Aldo Cazzullo in cittÃ  per l'evento di Proclamazione del Premio Parete 2024

Sarà il giornalista Aldo Cazzullo ad annunciare l'assegnatario del Premio Parete 2024. L'appuntamento è in programma venerdì 31 maggio, con inizio alle ore 10, nella Caserma "Vice brigadiere Ermando Parete" della Guardia di Finanza. La Caserma, che sorge sul lungomare sud della città adriatica, è pronta ad aprire le porte a istituzioni, ospiti e giovani studenti del Liceo scientifico "Galileo Galilei" per ricordare l'impegno civile e la storia del finanziere abruzzese Ermando Parete (1923-2016), deportato durante la Seconda guerra mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau(Germania) e diventato, nel tempo, autentico testimone della Memoria verso le nuove generazioni.

Dopo le precedenti edizioni, che hanno visto alternarsi grandi firme del giornalismo italiano come Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli, Bianca Berlinguer, Monica Maggioni e Lucia Annunziata, quest'anno è stato chiamato Aldo Cazzullo, ospite d'onore che avrà anche il compito di svelare il nome del vincitore del Premio Parete. Personalità scelta dal Comitato scientifico del riconoscimento tra una rosa di profili di assoluto prestigio a livello nazionale, capaci di incarnare i valori dell'eccellenza, dell'intraprendenza e dell'ottimistica laboriosità.

L'incontro pescarese, oltre al contributo di Aldo Cazzullo, si arricchirà degli interventi del Generale di brigata Germano Caramignoli (Comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza), del Colonnello Antonio Caputo (Comandante provinciale Pescara della Guardia di Finanza), di Flavio Ferdani (Prefetto di Pescara), Donato Parete (figlio di Ermando Parete e co-fondatore del Premio Parete), Ottavio De Martinis (Presidente della Provincia di Pescara) e Antonio Di Marco (Consigliere della Regione Abruzzo, già Sindaco del Comune di Abbateggio).

Dal 2003 Aldo Cazzullo è editorialista e inviato per il Corriere della sera. Testimone di grandi appuntamenti elettorali e sportivi, nonché profondo conoscitore dei costumi e della recente Storia d'Italia. Negli anni ha scritto numerosi saggi e romanzi, il più recente "Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito" edito da HarperCollins. Conduce in tv "Una giornata particolare", programma nel quale Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico, un giorno che ha segnato o cambiato per sempre la Storia.

L'evento di Proclamazione del Premio Parete anticipa, come di consueto, la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Parete, che si tiene all'interno dell'Aula magna dell'Università Bocconi di Milano nella stagione autunnale e ha visto già succedersi i premiati Giovanni Gorno Tempini, Guido Barilla, Alberto Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi e Vittorio Colao.