La Flc Cgil Pescara organizza per questa mattina, 30 maggio, alle ore 10.45 nel salone Luciano Lama in via Benedetto Croce 108, a Pescara, un question time con i quattro candidati sindaci del capoluogo adriatico.

Con Carlo Masci, Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli si discuterà di criticità e proposte che riguardano i settori Università, Ricerca, Scuola e Formazione Professionale. 6 domande in totale a candidato e un tempo stabilito per la risposta in 3 minuti a quesito.