“Abruzzo d’Autore”, l’antologia poetica, artistica e letteraria

Si terrà venerdì 14 giugno alle ore18,30 la presentazione ufficiale dell’antologia “Abruzzo d’Autore” (Poderosa Edizioni) a cura di Jonathan Arpetti, David Miliozzi e Francesca Di Giuseppe.

Una raccolta di poesie, racconti e opere d’arte ispirate all’Abruzzo con la collaborazione di artisti e scrittori abruzzesi. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Pescara e l’appuntamento è alla sala del Carcere Borbonico del Museo delle Genti D’Abruzzo. Modera il giornalista Luigi Milozzi.

L’Abruzzo, una regione raccontata attraverso le voci di 11 poeti e 10 narratori; storie dove la realtà e l’immaginazione si muovono sullo sfondo del litorale Adriatico, delle morbide colline, per spingersi fino alle vette del Gran Sasso. Veri e propri itinerari narrativi dove tradizione, leggenda, arte e cultura sono gli scorci di un unico paesaggio che si muove attraverso le quattro province del territorio.

Una raccolta grazie alla quale il lettore può sentirsi esploratore dei borghi medievali, degustatore della tradizione gastronomica locale e fruitore dell’arte che da sempre caratterizza questa terra.

Una lettura che si fa ancora più coinvolgente grazie alla presenza di 15 illustrazioni di alcuni maestri del territorio.

“Dopo il successo dei sei volumi di Marche d’Autore – dichiara il curatore Jonathan Arpetti – con David Miliozzi, abbiamo deciso di ‘esportare’ il progetto letterario in Abruzzo coinvolgendo Francesca Di Giuseppe, giornalista e blogger, con la quale abbiamo un rapporto professionale e che ci ha aperto le porte in questa regione confinante raccontandola da un punto di vista autoriale coinvolgendo una selezione di scrittori, poeti e artisti abruzzesi dando voce, in questo modo, a una pluralità di arti”.

“E’ un’emozione unica anche perché è la mia prima volta come curatrice di un’opera letteraria – afferma la curatrice Francesca Di Giuseppe – è un progetto unico e speciale in quanto unisce tre forme artistiche meravigliose come la poesia, la prosa e la pittura. A tal proposito ringrazio sentitamente tutti gli artisti e gli autori che hanno appoggiato il progetto nonché Jonathan e David per avermi dato fiducia. Insieme speriamo che Abruzzo d’Autore diventi una collana nella quale parlare della nostra regione sotto tanti e svariati punti di vista”.

“Abruzzo d’Autore è un progetto molto ambizioso – le parole del curatore David Miliozzi – che, attraverso arti, scrittura e poesia, vuole far conoscere e valorizzare un territorio splendido come la terra abruzzese; una terra ricca sotto tutti i punti di vista a cominciare da quello culturale testimoniata dalla presenza di tanti giovani scrittori e artisti”.

Gli autori che hanno partecipato: Antonio Lera, Alessia Bronico, Cristina Mosca, Domenico Cornacchia, Edda Migliori, Giulia Madonna, Maria Orlandi, Caterina Franchetta, Fabrizio Di Remigio, Francesca Di Giuseppe, Lina Fornarola, Sandra De Felice, Lucio Vitullo, Luisa Di Labio, Paris Orsini, Remo Firmani, Rosetta Clissa e Vincenzo Amato.

Gli artisti che hanno aderito con le loro opere: Giovanni Giancarlo Costanzo, Ugo Assogna, Gino Berardi, Alfredo Celli, Alfredo Di Bacco, Yuri Di Blasio, Luciano Di Gregorio, Cecilia Falasca, Marco Fattori, Giuseppe Liberati, Lucio Monaco, Ottavio Perpetua, Alessandro Piccinini, Lucia Ruggieri, Tiziano Aldo Tiberi e Loriana Valentini.