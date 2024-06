Di Iacovo mister preferenze: con 1101 voti è il primo della coalizione Costantini

“Care amiche e cari amici, grazie davvero di cuore per lo straordinario sostegno che mi avete dato! Con ben 1101 preferenze sono stato il più votato tra tutti i candidati dell’intera coalizione. Un piccolo record nella storia di questa città che, se avessimo vinto, mi avrebbe dato abbastanza forza da poter imprimere un deciso cambio di rotta alle politiche che l’amministrazione Masci ha inflitto per 5 anni a Pescara. Non è andata così, ora é il momento delle analisi serie e delle riflessioni e i vostri contributi saranno preziosi. Ci sono tante cose che vorrei dirvi e di cui vorrei parlare con voi ma per ora mi limito a stringervi tutte e tutti in un abbraccio sincero e affettuoso! Ora mi rimetto a lavoro, a prestissimo!”.

Così sui suoi canali social l'ex vice sindaco Giovanni Di Iacovo, rieletto consigliere comunale in quota Pd.