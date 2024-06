De Martinis rieletto sindaco di Montesilvano: "Ma non rinnovo la tessera della Lega"

Ottavio De Martinis ha vinto, con largo vantaggio sul suo sfidante Fabrizio D'Addazio, la competizione elettorale di Montesilvano, confermandosi sindaco per altri tre anni anziché per il prossimo lustro, qualora dovesse essere confermata la nascita della Nuova Pescara nel 2027, il che comporterebbe, appunto, un prematuro ritorno alle urne. Un trionfo con polemiche: durante i festeggiamenti presso il comitato elettorale di ‘Montesilvano Sceglie’, De Martinis ha infatti deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa, parlando della Lega come, ormai, del suo ex partito.

Il 54enne, infatti, si era inizialmente visto “rinnegare” dal Carroccio, che aveva scelto di appoggiare la candidatura di Anthony Aliano per poi cambiare idea in corso d'opera, accodandosi a Fratelli d'Italia e Forza Italia che invece spingevano per ripresentare De Martinis. Ovvio che questo gesto non sia piaciuto al sindaco appena rieletto: “Non rinnoverò sicuramente la mia tessera della Lega”, ha detto De Martinis a Rete 8, aggiungendo di essere “molto felice” per aver scelto ‘Montesilvano Sceglie’ con cui correre nuovamente per il Comune.