“Autotomia”, finissage della mostra di Ludovica Anversa alla Fondazione La Rocca

Fondazione La Rocca, sabato 15 giugno alle ore 11, invita il pubblico al finissage della prima mostra personale di Ludovica Anversa, “Autotomia”. Nel corso dell’evento, Francesca Guerisoli e Ludovica Anversa presenteranno il catalogo della mostra, che comprende un ampio apparato iconografico accompagnato dal testo critico di Sofia Silva.

Questo sarà dunque l’ultimo giorno per poter visitare la prima mostra personale della giovane artista milanese, che consta di 23 tele a olio e disegni. Un senso di continua metamorfosi, distacco, di stato intermedio percorre tutte le opere. Come quegli animali che perdono volontariamente una parte di sé, anche noi pratichiamo l’autotomia, per superare un trauma o per mostrare alla società la nostra faccia più accettabile.

Le figure nei dipinti in mostra abitano spazi non narrativi nei quali il corpo emerge come entità permeabile e ricettiva. Ludovica Anversa indaga le immagini nella loro precarietà e intende generare un senso di vulnerabilità che sfuma i confini tra ciò che è percepito e ciò che è visto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.