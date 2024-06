Festa di San Giovanni a Montesilvano Colle domenica 23 giugno

Il Comune di Montesilvano e il Laboratorio tradizioni d'Abruzzo Lu Ramajette, in collaborazione con AC Montesilvano Colle, presentano la festa di San Giovanni. Appuntamento domenica 23 giugno dalle ore 20.30 alle ore 24 in piazza Calabresi a Montesilvano Colle. In Abruzzo la notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno, è sempre stata magica: tempo di prodigi, oracoli e pronostici, riti antichi e fuochi sacri. E la festa di San Giovanni si tiene nell’ambito della riscoperta delle tradizioni popolari e della valorizzazione del territorio che ormai l’amministrazione di Montesilvano sta portando avanti da diversi anni.

In questo percorso di riscoperta della nostra identità regionale, i presenti saranno accompagnati dai membri de “Lu Ramajette” con i loro magnifici costumi tipici e gli strumenti musicali della tradizione. Nel centro storico di Montesilvano Colle, immersi nel verde delle pinete alte sul mare, sarà così possibile vivere in prima persona quel meraviglioso tempo antico di fuochi sacri e “acque nuove”, quando ci si scambiavano “ramajetti” per diventare “cummare e cumpare a fiure”. Per chi parteciperà ci sarà una sera di balli intorno al fuoco di San Giovanni, di musiche e canti della tradizione, oltre a una cena conviviale a base di prodotti tradizionali.

La serata di festa è gratuita e aperta a tutti, ma per ragioni logistiche il Rito dello Scambio del Ramajetto può essere fatto da massimo 100 coppie (200 persone) che diventeranno quindi “Commari e Compari a Fiori”. Per chi desidera partecipare al rito la prenotazione è obbligatoria. Raggiunto il numero delle 100 coppie partecipanti, si dovranno chiudere le prenotazioni. Contestualmente saranno presenti stand enogastronomici. La cena potrà essere consumata nell’apposito spazio allestito con panche, nei pressi del luogo della festa.