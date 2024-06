All'Aurum la presentazione del progetto Erasmus+ "Indear"

Si svolgerà a Pescara martedì 18 giugno dalle ore 18 alle ore 20 presso l’Aurum (Sala Tosti) l’incontro internazionale di presentazione del progetto europeo Indear promosso in Italia dalla Cooperativa Sociale Leonardo e finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ di Germania.

“Asilo Nido: la formazione professionale e l’autovalutazione del personale nella gestione dei servizi alla prima infanzia” è il titolo dell’incontro a cui parteciperanno Karin Sorgi Presidente della Cooperativa Leonardo, Andrea Bruni, Responsabile Italiano del Progetto, Aleksandra Sikorska, Responsabile Europeo del Progetto, Elisa Di Michele e Giorgia Chiavaroli, Ricercatrici e Nicolina Capuano, Psicoterapeuta e sessuologa.

L’incontro sarà l’occasione per presentare a Pescara, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, il progetto INDEAR pensato per migliorare i servizi educativi della prima infanzia favorendo una maggiore formazione e autovalutazione degli operatori che saranno in grado di creare un ambiente più inclusivo e favorevole alla crescita di ogni bambino, tenendo conto del background personale: paese d'origine, eventuali esperienze traumatiche, credenze in famiglia, capacità fisiche, ecc.

Il progetto produrrà una serie di strumenti innovativi per aiutare gli operatori dei servizi per l'infanzia a migliorare le loro competenze, ad affrontare le sfide emergenti e ad adattare di conseguenza i loro approcci lavorativi e le loro pratiche professionali.

Alla conclusione del progetto gli operatori del settore avranno uno strumento operativo per migliorare la comprensione dei bisogni dei bambini (in particolare di quelli in situazione di svantaggio) e la conoscenza di come affrontarli. In questo modo saranno in grado di migliorare le condizioni di inclusione nei servizi di assistenza all'infanzia e aumentare la capacità degli asili nido di essere dei luoghi in cui tutti i bambini sono accolti adeguatamente con pari opportunità di realizzare il loro pieno potenziale.

L’incontro è una occasione di aggiornamento per gli educatori dei servizi per la prima infanzia che svolgono un ruolo cruciale nel garantire uno sviluppo equilibrato e completo dei bambini, infatti saranno presentati i primi risultati già elaborati dal progetto svolto insieme a professionisti di Germania, Spagna, Polonia, Bosnia Herzegovina.

In questo modo avremo l’occasione di acquisire uno sguardo europeo verso le politiche sociali per la prima infanzia in grado di migliorare le competenze del personale impegnato favorendo l'inclusione e l’accoglienza delle diversità e garantire sistemi educativi e di cura di alta qualità. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, nelle pagine social della Cooperativa per consentire la partecipazione dei partner europei e del personale scolastico di tutta Italia.