Setak e Peppone Calabrese per il 2° appuntamento di Transumanze Festival a Cugnoli

Sabato 22 giugno, a partire dalle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Cugnoli – Palazzo Tinozzi, si terrà il secondo appuntamento di “Transumanze Festival - Dalle Montagne al Mare”. “Dopo il grande successo della prima giornata del 25 maggio”, dichiarano il sindaco Giancarlo Sciarra e il suo vice Lanfranco Chiola, “questo secondo appuntamento ha l’intento di radicare sempre più il tema della Transumanza e dei Tratturi sui nostri territori, riscoprendo la matrice identitaria della nostra terra”.

Precisa Chiola: “Ricordiamo che l’evento nasce nell’ambito di un progetto organico dell’Amministrazione Comunale di Cugnoli, volto non solo a ricostituire il patrimonio immobile dopo il sisma attraverso la rigenerazione urbana, ma anche alla ricostruzione del tessuto sociale, attraverso azioni finalizzate a rendere il borgo sempre più attrattivo. D’altro canto, il Comune di Cugnoli è Capofila del progetto “Le Ciclovie della Transumanza – AO5” che vede coinvolti tutti i Comuni dell’Area Omogenea 5: scopo di tale progetto è favorire la ricostruzione immateriale nei Comuni colpiti dal Sisma, attraverso la Transumanza ed i Tratturi, radici identitarie d’Abruzzo. Ed in questo ambito si inserisce il Transumanze Festival, quest’anno alla sua prima edizione e che sarà riproposto anche negli anni prossimi”.

Continua Chiola: “Anche la seconda giornata del Festival della Transumanza si presenta come momento culturale con ospiti di livello, un’occasione di studio, riflessione e festa, sul tema della Transumanza, profondamente legata alla Storia ed all’Identità della nostra Regione”. L’evento si aprirà con una tavola rotonda dove si discute di come non disperdere il patrimonio della Transumanza e dei Tratturi, riattualizzandolo alla luce della sostenibilità ambientale e di un rapporto più equilibrato con la natura.