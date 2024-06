Palco Aperto, a Pianella un'opportunitÃ  per gli artisti

Per il 30 giugno, in occasione della festa di apertura dell'Estate dell'Aratro del direttore artistico Franco Mannella a Pianella, Arotron mette a disposizione il palco Gran Sasso per brevi performance da incastrare tra di loro e creare un’armonia in vista dell'importante calendario di eventi messo in piedi per l'occasione. Il Palco Aperto sarà il primo momento della festa di apertura dell’Estate dell’Aratro, il 30 giugno a partire dalle ore 18.

Gli interessati avranno il privilegio di aprire la rassegna, esibendosi insieme ad altri artisti e facendosi conoscere dal pubblico di Arotron, nel suggestivo scenario del Palco Gran Sasso, un palco sospeso sul fianco della collina con una vista mozzafiato sul Gran Sasso. Le performance di interesse sono quelle musicali, teatrali, danzanti, della durata massima di 5 minuti ciascuna. Per proporre la performance, gli artisti interessati potranno contattare il 345/5411135 oppure inviare una mail a info@arotron.it .