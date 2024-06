SquiLibri: torna anche la fiera del libro, ecco il programma per i tre giorni

Sarà Piazzetta del Professore, davanti al Pontile Sirena, ad ospitare la "Fiera del Libro", il consueto spazio dedicato all'editoria indipendente previsto all'interno del Festival di SquiLibri (21-23 giugno) di Francavilla al Mare, nato da un'idea del direttore artistico Peppe Millanta e organizzato dal Comune di Francavilla con il sindaco Luisa Russo e l'assessore alla cultura Cristina Rapino.

Gli editori che parteciperanno sono i seguenti: Capire edizioni, Cartacanta editore, Carthusia, Casa editrice Carabba, Chiaredizioni, Cliquot, Del Vecchio Editore, Di Felice Edizioni, Drakon Edizioni, Edicola Ediciones, Edizioni Del Baldo, Edizioni Malamente, Edizioni Menabò – D'Abruzzo, Evoè Edizioni, Funambolo edizioni, Ianieri Edizioni, IFIX, Il viandante, Italo Svevo, Jimenez Edizioni, Lab DFG Editore, Mimi Mami – Cucito Creativo, Miraggi Edizioni, More Nocturne Books, Neo Edizioni, Nolica Edizioni, Oligo Editore, Quid Edizioni, Racconti Edizioni, Radici Edizioni, readerforblind, Sellerio Editore, Tempesta Editore, Terre di Mezzo Editore, Uovonero.

"Torna per il terzo anno la Fiera del Libro, che accresce il numero degli editori partecipanti. Si rinnovano vecchie amicizie del festival e se ne stringono di nuove. Il vanto di quest'anno è non solo quello di essere riusciti a coinvolgere 35 case editrici provenienti da tutta Italia, ma anche quello di essere riusciti a coinvolgere tanti librai del territorio. Siamo contenti di dare spazio a tutte le realtà che vogliono partecipare a questa vera e propria festa dei libri. Un'occasione importante per portare l'editoria indipendente in Abruzzo, per dare spazio agli editori del territorio, all'editoria per i più piccoli, e per mettere l'accento su quanto i libri siano un materiale vivo, che crea rete e accorcia le distanze tra le persone", spiega la dottoressa Elisa Quinto, che dirige la Scuola Macondo di Pescara.

Anche la Fiera ospiterà presentazioni: quelle che ci saranno dalle 17 alle 19 saranno al Blu Bar e quelle che ci saranno dalle 20.30 alle 21.30 saranno ospitate nel Foyer del Sirena. Ecco gli appuntamenti.

Venerdì 21 giugno

- ore 17:00 "Parole d'Abruzzo" di Daniela D'Alimonte (ianieri Edizioni) con Claudio Amicantonio;

- ore 18:00 Leonard Michaels, "Potendo, li avrei salvati. Tutti i racconti" (Racconti Edizioni) con Stefano Friani;

- ore 19:00 Umberto Zapelloni, "Ferrari, che pilota!" (Dfg Lab) con Emanuele Zambon;

- ore 20:30 "E c'erano gerani rossi dappertutto" a cura di Valentina Di Cesare e Michela Valmori (Radici Edizioni) con Gianluca Salustri e Alessandra Renzetti, ospitr Annie Rachele Lanzillotto;

- ore 21:30 Rossano Orlando, "La forbice e l'ago" (Edizioni Il Viandante) con Mario Palmerio.

Sabato 22 giugno

-ore 17:00 Maria Abbebù Viarengo, "Nel marsupio della storia" (Funanbolo) con Michela Morelli;

- ore 18:00 Franco Casadidio, "Il volo del canarino" (Drakon Edizioni) con Nicolina Galassi;

- ore 19:00 Silvia Girometti, "Giacomo Leopardi e la cultura inglese" (CN/Oligo Editore) con Fiorenza Panaccio;

- ore 20:30 Vittorio Sirolli, "L'arte degli eventi" (Edizioni Il Viandante) con Arturo Bernava;

- ore 21:30 Giacomo Sbaraglia, "Le creature del dottor Basilio S." (More Nocturne Books/Evoé Edizioni) con Carmelo Neri, letture di Annalica Bates Casasanta.

Domenica 23 giugno

- ore 17:00 Ada Sirente, "Dura Mater" (Miraggi Edizioni) con Valerio Valentini;

- ore 18:00 Stefano Taglioli, "Hood tre in uno", (Edizioni Menabò) con Roberta Mancinelli;

- ore 19:00 Luigia Bencivenga, "'O cane", (Italo Svevo) con Alberto Gaffi;

- ore 20:30 Carolina Mastropietro e Valeria Chiavaroli, "ABCiao Abecedario Italiano" (Quid Edizioni) con la Prof.ssa Pina Rosato - KAIROS Banca del Tempo e dei Saperi;

-ore 21:30 Massimo Del Pizzo, "Morte del pesce e fine di un amore" e Silvia Elena di Donato "Paradigmi della complessità" (Di Felice Edizioni) con Valeria Di Felice.