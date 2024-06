Incidente tra un'auto e uno scooter in via D'Annunzio, 66enne in ospedale

Un incidente tra una Mini Cooper di colore grigio e uno scooter Sym bianco si è verificato ieri pomeriggio in via D'Annunzio, con una 66enne che è finita in ospedale dopo aver riportato un politrauma. Si tratta della conducente del mezzo a due ruote, caduta a terra dopo lo scontro con l'auto.

Il sinistro si è verificato nei pressi della cattedrale di San Cetteo, più precisamente all'incrocio con via dei Bastioni, in direzione sud. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto un'ambulanza del 118, la polizia e i vigili urbani. La circolazione ha subìto alcuni inevitabili rallentamenti.