Parte con un concerto/performance musicale la rassegna Matta#Aperto

Prende il via con un concerto/performance musicale la rassegna Matta#Aperto, edizione 2024, la rassegna estiva promossa dalla rete Artisti per il Matta disseminata dentro e fuori dallo Spazio Matta, per connettere in un unico percorso multiculturale all’insegna del contemporaneo luoghi, spazi e ambienti diffusi lungo il territorio urbano della città di Pescara. I primi ospiti della rassegna sono il Gruppo Munedaiko, in una esibizione di tamburi giapponesi tradizionali, giovedì 20 giugno, alle ore 19.30 nello spazio Madonnina del Porto.

Con il maestro Naomitsu Yahiro e Gianluca Magnasco. In collaborazione con i Munedaiko, gruppo riconosciuto dall’ambasciata giapponese in Italia come promulgatori della cultura orientale. L’esibizione di taiko è uno spettacolo che diffonde le basi musicali della cultura giapponese qui in Italia. Il gruppo “Munedaiko” nasce nel 2014 con l’obiettivo di far conoscere questa arte dei tamburi tradizionali giapponesi, tramite una connessione tra corpo mente e spirito per un’armonia e un controllo di sé.

I tre principali fondatori e maestri hanno aperto la possibilità di partecipare ai corsi, anche per i più piccoli a partire dagli 8 anni di età. Ingresso Gratuito Ricordiamo che i l programma generale sarà presentato mercoledì 19 giugno, dalle ore 18.30, presso lo Spazio Matta, alla presenza della presidente di Artisti per il Matta, Annamaria Talone, dell'assessore alla cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota e dei curatori delle attività. Matta#Aperto 2024 fa parte del programma promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara.

Le attività sono realizzate in collaborazione con Accademia Nazionale di Danza, Arci Pescara, Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio, Fondazione ARIA, CSV Abruzzo, Fondazione Caritas Pescara Penne, Associazione L.A.A.D., Pescara Social Lab, Fondazione Pescarabruzzo, Centro Studi Danilo Dolci.