Giornata contro le leucemie, i linfomi e il mieloma: evento speciale a Casa Ail

È stato presentato ieri mattina, in conferenza stampa, il programma delle iniziative organizzate da Casa AIL di Pescara in occasione della Giornata Nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che si celebra il 21 giugno. Il 22 giugno un evento speciale vedrà la collaborazione tra AIL e Fondazione Gimema presso la Casa Ail, in via Rigopiano.

La Casa Ail rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i pazienti che seguono le cure presso l'Ematologia dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Il programma dettagliato è stato illustrato dalla Presidente di AIL, Antonella De Angelis. Le iniziative hanno il sostegno dalla ASL di Pescara, come confermato dal Direttore Sanitario aziendale, dottor Rossano Di Luzio.