Bartoletti entusiasta della partecipazione a SquiLibri: "Serata indimenticabile"

"Mai perdere un giorno! Francavilla al Mare mi è molto cara per l'affetto che vi ho sempre percepito. Era ora che ci tornassi: e quella di "SquiLibri", come immaginavo, non è stata "solo" una presentazione, ma un piccolo percorso di vita fra amicizie, ricordi, emozioni e sentimenti. Su quel palco, grazie alla bravura e alla complicità dei conduttori, c'erano anche Gianluca e Raffaella, Lucio e Ayrton, Marco e Diego. Per quanto mi riguarda, serata indimenticabile! I miei Dei si sono divertiti un sacco: e a occhio e croce pure l'immensa platea di piazza Sirena".

Con questo post, pubblicato oggi sui suoi canali social, il giornalista e scrittore Marino Bartoletti elogia la terza edizione di “SquiLibri”, conclusasi a Francavilla al Mare con grande successo e alla quale ha partecipato anche lo stesso Bartoletti per presentare il suo ultimo libro "La partita degli dei".