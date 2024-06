"Una pietanza da laurea" a Collecorvino con l'UniversitÃ  di Teramo

E' previsto per domani, 25 giugno, alle ore 19 presso il Convento di San Patrignano a Collecorvino l'appuntamento con "Una pietanza da laurea", appuntamento che anticipa l'estiva sagra di "Pipindune e ove" l'immancabile evento dedicato al piatto abruzzese tanto amato anche dai turisti. Interverrà il sindaco Paolo D'Amico con il Rettore Dino Mastrocola dell'Università di Teramo insieme a Flavio D'Aviera, presidente della Pro Loco Corbino.

Tra i relatori si annoverano: i Professori di Teramo Mauro Serafini, Docente di Bioscienze e Donato Angelino che farà un intervento dal titolo "Etichette nutrizionali: come e perchè leggerle?"; inoltre ci sarà Antonio Di Giovacchino, chef esperto in piatti tradizionali della cultura contadina, il Vice Sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri, e Donatella Alquati e Giorgio Minillo con il libro "Sagre d'Italia".

"Lo scorso anno su L'Eco di San Gabriele, in un articolo in cui si citava anche la nostra sagra, veniva riportato che questo tipico piatto d'Abruzzo 'pipindune e ove' appunto, è un piatto semplice, gustoso ma completo, anche facile da realizzare: ed ecco che noi in vista della nostra sagra, fiore all'occhiello per il nostro paese che si terrà i primi di agosto, vogliamo proprio parlarne con degli esperti", annuncia il sindaco D'Amico.

"Voglio ringraziare l'Università di Teramo per la presenza – prosegue – il consigliere Simone Orlando che ha organizzato questo convegno, e la Pro Loco che da anni gestisce la sagra e permette di far conoscere le nostre eccellenze culinarie in tutto il territorio regionale", conclude il primo cittadino. Al termine del convegno ci sarà una degustazione di piatti tipici.