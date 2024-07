"Coppa Acerbo - 100° anniversario della corsa", mostra alla stazione dall'11 al 21 luglio

Al via "Coppa Acerbo - 100° anniversario della corsa", una mostra allestita dall'Asca - Associazione Storico Culturale Automobilistica nella stazione ferroviaria di Pescara Centrale, più precisamente al Binario 1. L'esposizione sarà aperta al pubblico dall’11 al 21 luglio, tutti i giorni, con il seguente orario: dalle 16,30 alle 19,30.



“Il 1924 rappresenta un anno storico per lo sport automobilistico con i personaggi, le auto, i campioni e il famoso “triangolo magico” della corsa. Un racconto per immagini, foto, giornali e curiosità inedite per rivivere un evento unico ed affascinante... la storia di una corsa e di una città”, spiega in una nota Rossella Perletta, presidente dell'Asca - Associazione Storico Culturale Automobilistica.