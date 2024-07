Manoppello, lavori in corso tra l'uscita autostradale e l'ingresso del paese

Lavori in corso a Manoppello, più precisamente in via Tinozzi, via Benedetto Croce, via Michelangelo e via Michetti. Sono in fase di completamento, con la posa in opera di nuovi asfalti, alcuni dei progetti previsti dall'Accordo di Programma Quadro n.7 (APQ 7) Comune - Regione Abruzzo che contribuiranno a cambiare il volto di Manoppello Scalo e delle aree limitrofe alla zona interportuale con la messa in sicurezza della viabilità e la realizzazione di una pista ciclabile lungo Fosso Arabona e di nuove aree verdi dedicate allo sport, al gioco e ad accogliere iniziative per la collettività.

In questi giorni si sta lavorando al rinnovamento del piano viario tra l'uscita autostradale e l'ingresso alla città dove sono state già realizzate diverse opere di urbanizzazione primaria, prevalentemente stradali, in parte legate al miglioramento della sicurezza e delle prestazioni delle viabilità esistenti e l'apertura di una nuova strada.

"Si tratta di lavori importanti – ha commentato il sindaco Giorgio De Luca – che andranno a riscrivere le funzionalità di una zona di Manoppello, quella tra le vie Tinozzi, Benedetto Croce, Michelangelo e Michetti che con la realizzazione dell'Interporto e del casello autostradale, ha subito una rapida e intensa trasformazione, anche con incrementi consistenti di traffico e in particolare di traffico pesante. Ci scusiamo per il disagio temporaneo di questi giorni. Voglio ringraziare per il fattivo lavoro il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e tutta la governance della Regione, che hanno permesso di sbloccare un considerevole finanziamento fermo al palo dal 2005, grazie al quale potremo completare progetti per oltre sei milioni di euro di interventi che favoriranno vivibilità, sicurezza e tutela di un'area ampia che negli ultimi vent'anni ha subito una notevole trasformazione".