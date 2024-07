Al Parco Colle del Telegrafo c'è il Diorama Festival

Venerdì 19 e sabato 20 luglio il Parco Archeologico Colle del Telegrafo ci sarà il Diorama Festival. Appuntamento dalle ore 18 ad ingresso gratuito. Dopo le prime riuscite tappe del 2024 al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Chieti, sul Belvedere del Borgo Antico di Montesilvano Colle e nel centro storico di Città Sant’Angelo, Diorama Festival torna ad animare il rinnovato Parco Archeologico del Colle del Telegrafo, ormai una tappa fissa del festival, che da 3 anni tocca uno dei parchi più suggestivi dell’intera riviera Adriatica, per due giorni di arte, musica, cultura e turismo.

Il Parco Colle del Telegrafo è stato scelto perché è un superluogo contemporaneo: ecco appunto il telegrafo, antesignano del nostro mondo di messaggistica su smartphone, sistema di telecomunicazione capace di trasportare messaggi sottoforma di segnali attraverso corrente elettrica scorrente su un filo. Perché è un sito naturale e archeologico, risalente all'alto Medioevo, custode dei resti di una cisterna di acqua piovana prosciugata, del borgo e della torre che diede il nome a Castellum ad Mare. I resti della Torre sono risalenti al periodo bizantino-longobardo (VII-VIII sec. d.C.), mentre l'abitato venuto alla luce è databile all'Alto Medioevo. Perché ci sono le origini di Pescara; i primi insediamenti della futura città, dove vennero portati alla luce reperti risalenti a circa 6000 anni fa. Insediamenti riferibili alla cultura proto-villanoviana e del periodo italico-romano, tra la fine dell’età' del Bronzo e l'inizio dell’età del Ferro, dove sorgeva un villaggio di capanne, il piu' antico dell'odierna Pescara. Il colle dove noi oggi possiamo godere di una vista panoramica sublime, farci avvolgere dalla ventilazione naturale e dalla giusta umidità, cose non scontate nell'attuale nostra vita.

La quarta edizione di Diorama Festival, manifestazione nata nel 2021 per opera dell’organizzatore e direttore artistico del festival, Paolo Cicalini, con l’obiettivo di accendere una luce sui luoghi più iconici, identitari, suggestivi della nostra regione. Diorama Festival è patrocinato da: Ministero del Turismo, Giunta e Consiglio Regione Abruzzo, Soprintendenza ai Beni Culturali Chieti-Pescara, Direzione Regionale Musei d’Abruzzo, Fondazione Pescarabruzzo, Fondazione Michetti, comunI di Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Chieti, Francavilla al Mare, Loreto Aprutino, L’Aquila, Bucchianico, Silvi, Capitignano, Collarmele e Spoltore.

Programma

LA MUSICA

VENERDÌ 19 LUGLIO - MONTOYA live

Jhon William Castaño Montoya in arte MONTOYA, nato in Colombia e dal 2001 trascorre la sua vita in Italia. Il suo universo musicale è poliedrico: è un musicista di formazione classica, diplomato in violino e composizione elettronica al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto (TV), produttore, compositore, ricercatore e creativo. MONTOYA ha pubblicato due album con Fabrica: “El Viaje” (2012) e “Mohs” (2013), mentre nel 2015 ha pubblicato il suo album “IWA” e l’ep “LUX” (2016) con l’etichetta italiana White Forest Records. Dal 2019 fa parte della ZZK Records, etichetta che rappresenta l’essenza della scena elettronica latinoamericana con cui ha pubblicato il suo primo album “OTUN” (2019) e il suo ultimo album “EL NIDO” (2023).

SABATO 20 LUGLIO - LORENZO MORRESI presents TROPICALE by CAM Sugar

E’ stata pubblicata da CAM Sugar una collezione dedicata alla celebrazione del legame inespresso tra musica esotica, il calypso, il mambo, la samba e altri ritmi tropicali, nel jazz e nel cinema italiano de la Dolce Vita e, più in generale, nello stile di vita in Italia (1959-1969) Nel live dj set di Lorenzo Morresi (artista testimonial e ambasciatore di Tropicale) i paesaggi sonori caraibici e latino americani si incontrano con lo sfarzo del jazz italiano restituendo un ibrido di melodie e sensibilità mediterranee e latine uniche nel suo genere, che scoppia di congas, percussioni incendiate, nervosi riff di contrabbasso, fiati e audaci break di batteria.

L'ARTE VISIVA

“LUMEN #4 - Installazioni Digitali nell’Abruzzo” - “Compilation” progettato e realizzato dall'artista pescarese Alessandro Gabini, con la collaborazione di MYDW Agency, sotto la direzione artistica di Gioia Di Girolamo. Alessandro Gabini (Pescara, 1976) si occupa di disegno, video, animazione, installazione, logo design, graphic design, per aziende private ed enti pubblici (Expo2015 Italia / Confindustria, The Buss-Beyond-Triennale di Milano, RCS, Bicocca Università degli Studi di Milano, Flash Art, Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo). Ha esposto i suoi lavori in diverse mostre personali e collettive. Vive e lavora a Milano.

Saranno presenti inoltre stand di street food abruzzese e degustazione di cibi e bevande d’Abruzzo. Inoltre, per sopperire al problema di parcheggi, per facilitare l’accesso e per permettere a chiunque di raggiungere il Parco Archeologico del Colle del Telegrafo sarà attivo un servizio navetta che dal parcheggio del Centro per l’Impiego di via Passolanciano (alle spalle della stazione centrale di Pescara) collegherà ininterrottamente, dalle 18 a fine evento, il parco del telegrafo al centro città. Il parcheggio del parco sarà riservato ai mezzi di soccorso, ai mezzi dedicati al trasporto di persone con disabilità, alle moto, alle biciclette e ai monopattini elettrici. info navetta: 392/0045140.