Educare i giovani alla vita rieducando i genitori, se n'Ã¨ parlato in Comune

La Sala del Consiglio Comunale di Pescara, ieri 19 luglio, ha ospitato un interessante incontro organizzato dall’AGE Pescara con la Presidente Nazionale Claudia Di Pasquale, il dott. Alberto Pellai, autore del libro Allenare alla vita.

Claudia Di Pasquale ha aperto i lavori presentando il dott. Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che ha lavorato come esperto in molti campi che riguardano la famiglia e il rapporto dei figli con i propri genitori soprattutto nel ruolo che questi hanno nell’educarli alla vita.

L’attualità dell’argomento trattato nel libro è di notevole importanza, in esso si elencano i dieci principi per ridiventare genitori autorevoli. Principi necessari rivolti ai genitori che, nel periodo storico attuale, sembra abbiano perso la giusta e necessaria autorevolezza del proprio ruolo di educatori. Importante è fare affrontare ai giovani con resilienza la vita e dar loro un’educazione emotiva.

I giovani vivono una situazione di solitudine affettiva e troppe volte non instaurano con i propri genitori una confidenza e complicità sana che li aiuterebbe ad affrontare la vita al di fuori dalle mura domestiche, dalla propria stanza, e soprattutto al di fuori dell’online che rimane per molti l’unico vero rapporto sociale.

Bisogna invertire una rotta segnata da un’eccessiva tutela che i genitori hanno verso i propri figli, nella errata convinzione di non farli soffrire e di dare loro tutto ciò che è possibile non facendo loro desiderare nulla. Genitori sempre pronti a stendere un’ala protettiva su di loro anche contrastando autorità scolastiche.

Genitori che nell’idea di tutela, di fatto, non creano e segnano una giusta via per farli crescere anche affrontando situazioni di disagio scolastico e sociale. Il ruolo dei genitori deve essere di allenatori alla vita per fare diventare indipendenti i figli.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, ha sottolineato l’importanza della tutela e assistenza del disagio giovanile che il Comune deve fornire alla cittadinanza, anche alla luce del triste evento avvenuto a Pescara dove giovani contro giovani hanno portato alla morte di un loro compagno.

I fatti di Pescara ci ricordano che non siamo esenti da niente ogni figlio è un nostro figlio. L’Avv. Paola d' Alessio, Presidente del Forum Regionale delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, ha sottolineato quanto sia importante organizzare eventi in cui si parli dell’argomento, trattato dal dott. Pellai nel libro, e affrontare l’attuale situazione dei genitori che devono riappropriarsi del loro ruolo di veri educatori propri figli.

Il libro presentato, in conclusione, ha detto il dott. Pellai, è un testo da leggere non solo dai genitori, ma anche dai nonni insegnanti e educatori vari.