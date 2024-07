A Francavilla Foro torna la festa in onore della Madonna del Carmine

L'associazione Amici del Foro di Francavilla al Mare, da sempre legata alle tradizioni e alla vitalità del quartiere, ripropone dopo diversi anni (l'ultima edizione risale in data antecedente al Covid) la festa in onore della Madonna del Carmine. Due serate di festa del rione che coinvolgeranno la città con buona musica, buon cibo e, per concludere i festeggiamenti, ci sarà uno spettacolo piromusicale con Farfalle Luminose che andrà a sostituire i classici fuochi pirotecnici. Per i più piccoli, per la durata delle due giornate, sarà allestita un'area Luna Park. Appuntamento in piazza SS. Angeli Custodi. Per info e tavoli: 328/0118260.

Di seguito il programma:

Sabato 20 luglio

Ore 19:00 Santa Messa

Ore 20:00 Radio Radianti Ligabue tribute band

A seguire:

Ore 22:00 Black Cat ZUCCHERO FORNACIARI TRIBUTE BAND

Domenica 21 luglio

Ore 21:30 Live music, dance & karaoke con Mario Lallo e Antonello Cimino

A seguire per chiudere i festeggiamenti:

Ore 23:00 Laser Show

Spettacolo piromusicale con Farfalle Luminose e Arpa laser.

Per i più piccoli area luna park. Per le due serate saranno presenti stand gastronomici con pizza fritta, arrosticini, patatine, panini e cocomero