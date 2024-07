Habemus giunta: ecco tutti gli assessori del Masci bis

Primo consiglio comunale, questa mattina, e annuncio definitivo della nuova giunta che di fatto costituirà la squadra del Masci bis. Il sindaco Carlo Masci ha infatti nominato - e ufficializzato - gli assessori, che saranno Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Adelchi Sulpizio, Maria Rita Carota, Zaira Zamparelli, Patrizia Martelli, Valeria Toppetti, Massimiliano Pignoli ed Eugenio Seccia.

Come si vede, dunque, ci sono alcune conferme (Cremonese, Sulpizio, Carota, Martelli, Seccia) ma anche novità interessanti quali Zamparelli, Orta, Toppetti e Pignoli. Resta fuori dalla giunta l'assessore uscente ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, mentre un altro ex, ossia Gianni Santilli, è il nuovo presidente del consiglio comunale. Tra i primi commenti si registra quello di Eugenio Seccia, che sui social scrive:

“Per me è un grande onore lavorare ancora per completare il programma di Governo. Ringrazio Forza Italia Abruzzo, nella persona dei coordinatori regionale On. Nazario Pagano e provinciale Lorenzo Sospiri, e il sindaco Carlo Masci per avermi confermato la fiducia. Ringrazio ancora chi, scrivendo il mio nome sulla scheda, ha permesso che tutto ciò sia accaduto”.